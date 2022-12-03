6 طرق لإزالة احمر الشفاه القوي بدون تلطيخ الوجه

الوكيل الإخباري - قد يكون أحمر الشفاه ذو الألوان القويّة هو الأجمل بالنسبة لكِ لكن إزالته تعتبر مشكلة بحدّ ذاتها، والسبب أنّ النتيجة غالباً ما تكون تلطيخ وجهكِ! لكن بعد قراءة هذاالمقال لن تعاني من هذه المشكلة بعد اليوم، لأننا سنقدّم لكِ طرق مختلفة ستساعدكِ في ازالة الروج القوي من دون تلطيخ الوجه. تابعي قراءة السطور التالية واكتشفي كل التفاصيل.





6 طرق ازالة الروج القوي بدون تلطيخ الوجه

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1- استخدمي مزيل المكياج لإزالة الروج القوي



إحدى أفضل الخطوات التي يمكنكِ اللجوء إليها من أجل إزالة احمر الشفاه القوي هي استخدام مزيل المكياج. كما أن اختيار مزيل للمكياج المقاوم للماء يمنحكِ نتيجة أفضل في إزالة الروج القوي من دون تلطيخ الوجه.



2- إستخدمي الفازلين لإزالة الروج القوي



يمكن للفازلين أن يفعل أكثر من مجرد الترطيب، بل يمكن أن يكون مفيداً أيضاً لتقشير طبقات أحمر الشفاه. ضعي كمية قليلة من الفازلين على شفتيك واتركيها لبضع دقائق، 5 دقائق على الأكثر. بمجرد انتهاء الوقت، امسكي منشفة مبللة وامسحي شفتيك لتنظيفها لتكشفي عن شفاه ناعمة ومنعشة.





3- طبّقي مرطب الشفاه قبل ازالة الروج القوي



أصبحت إزالة أحمر الشفاه في العمل أسهل بكثير خاصة إذا قمتِ بوضع مرطب شفاه في حقيبتك. ما عليك سوى تمرير مرطب الشفاه فوق الشفايف وتركه لمدة دقيقة. ستكون المناشف الورقية الخشنة مفيدة لذلك. ما عليك سوى تجعيد قطعة وفركها في حركات دائرية على شفتيك.



4- طبّقي الزيت قبل ازالة الروج القوي



إذا وجدتِ نفسك بدون مزيل مكياج، فانتقلي إلى مطبخك واستخدمي زيت الزيتون. ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة قطن وربتي بها على شفتيك وبالتالي ستحصلين على نتيجة مثالية.





5- استخدمي ماء ميسيلار لإزالة الروج القوي



يمكن أن يكون مفيداً للغاية عندما يتعلق الأمر بالتخلص من احمر الشفاه القوي. ضعي بضع قطرات من ماء ميسيلار على منشفة داكنة أو قطن دائري. بلطف، ابدئي من منتصف شفتيك، افركي أحمر الشفاه وراقبي اللون ينزلق أمام عينيك مباشرة. يعمل ماء ميسيلار كمنظف للمساعدة على إزالة المكياج كما أنه مرطب، لذلك لن يكون قاسياً على شفتيك. يعد هذا المنتج متعدد المهام للعناية بالبشرة و مثالياً للبشرة الحساسة ويمكنه أيضاً إزالة مكياج العين والوجه.





6- إستخدمي العسل لإزالة الروج القوي



إنه مكوّن متعدّد الفوائد بما فيها ازالة المكياج! لذا من البديهي استخدامه لإزالة أحمر الشفاه ذو لون قويّ وصارخ. طبّقي القليل منه على شفاهك، اتركيه لدقيقتين تقريباً ثم ضعي قطنة بين شفتيكِ وقومي بالضغط عليها، حتى يتلاشى اللون. قومي بعدها بوضع قطنة مبلّلة بالمياه الدافئة عليها لتمسحيها بها.

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