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السبت، 24-12-2022 11:38 ص

6 نصائح تضمن الحفاظ على تسريحات شعرك طويلاً في موسم الاحتفالات

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الوكيل الاخباري - نعيش حالياً فترة مزدحمة، إنّما الازدحام الجميل! فمن منّا لا تستمتع بالتجهيز لموسم الاحتفالات الذي يجمعنا بأحبّ الناس على قلوبنا من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء. ونحبّ نحن النساء تحديداً الاهتمام بجميع التفاصيل من الألف إلى الياء، فلا نفوّت فرصة واحدة لتكون جميع الجوانب الاحتفالية جاهزة بالكامل. وبين ديكور المنزل والتخطيط للأنشطة والخروجات والاهتمام باحتياجات أفراد الأسرة وشراء الهدايا، نخصّص وقتاً للوكات المكياج وتسريحات الشعر.

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اليك 6 نصائح تضمن الحفاظ على تسريحات شعرك طويلاً في موسم الاحتفالات

 

ينبغي أولاً غسل الشعر غسلاً عميقاً وشاملاً، وذلك مع التأكّد من تنظيف جميع الخصلات. للحصول على تسريحة مرفوعة أو حتّى لترك الشعر منسدلاً بتموّجات ناعمة، لا بدّ للخصلات أن تكون نظيفة ومرطّبة ببلسم خفيف الوزن أو معزّز للحجم.

 

 


 


حاولي اختيار تسريحات لا تتطلّب استعمال الكثير من الدبابيس واحتمال عدم ثباتها ضئيل. ومن الستايلات التي تستطيعين اختيارها، تسريحة ذيل الحصان العادية أو الجانبية والشعر المرفوع جزئياً والتموّجات العريضة أو حتّى الضفائر بالأسلوب البوهيمي.

 

 

 



استعيني بمنتجات تصفيف الشعر المناسبة لتسريحة الشعر التي اخترتها. فعلى سبيل المثال، يضمن الرذاذ أو الاسبراي ثبات الشعر في حال استعماله بالطريقة الصحيحة. للتسريحات المرفوعة والتسريحات الدقيقة، يُستعمل الرذاذ الأقوى. أمّا التسريحات الأخرى العفوية، فلا تحتاج سوى تركيبات خفيفة.

 

 

 


 

 

يمكن استعمال الشامبو الجاف الذي يمنع الشعر من أن يصبح دهنياً ويعزّز حجمه ويحافظ على مظهره المتألّق. وبالنسبة إلى كيفية استخدامه، يُطبّق بالقرب من الجذور ثمّ يُمسح بمنشفة أو قطعة قماش بعد الرشّ كي لا تظهر أي آثار للبودرة.

 

 


 

 

 


من الضروري استعمال منتجات تقاوم تجعّد الشعر وتطايره، بخاصّة أنّ تركيباتها تحمي من تأثير الرطوبة وتضمن إطلالة متألّقة طوال الوقت.

 

 


 

 

 


يُنصح استعمال أدوات التصفيف الحرارية بحذر، إذ قد تؤدي إلى إفقاد الشعر حيويته والإضرار بصحته.

 

 


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