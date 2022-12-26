8 أسباب ستجعلكِ فخورة بأنكِ صاحبة شعر كيرلي

الوكيل الاخباري- هناك بعض النساء صاحبات الشعر الكيرلي، اللوتي لا يحببّن تجعيدات خصلاتهن والحجم الكثيف للشعر، كما قد يعتقدن أيضاً أن الشعر الكيرلي يحتاج إلى الكثير من العناية والوقت. من هنا، وإذا كنتِ تفكّرين بهذه الطريقة بسبب شعركِ الكيرلي، فبعد قراءة هذا المقال ستغيّرين نظرتكِ لهذا الموضوع. إليكِ في هذا المقال 8 أسباب تجعلكِ تحبّين الشعر الكيرلي وتجعلكِ فخورة به.





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8 أسباب ستجعلكِ تحبّين فكرة أنكِ صاحبة شعر كيرلي







1- الشعر الكيرلي يبدو جميلاً مهما كان طوله



يبدو الشعر الكيرلي جيد وجميل دائماً بغض النظر عن طوله، فسواء كان لديكِ شعر طويل أو قصير أو متوسط الطول فهذا الأمر لن يؤثر كثيراً على جمال شعركِ لأن الشعر الكيرلي يبدو جميلاً في كافة الحالات. صحيح أن هناك عدد كبير من الناس الذين يعتبرون بأنّ الشعر الكيرلي الطويل هو أجمل بكثير من الشعر الكيرلي القصير أو متوسط الطول وذلك لأن الشعر الكيرلي الطويل يبدو كثيف ويعطي المرأة إطلالة رائعة. لكن الشعر الكيرلي القصير هو أيضاً جميل لأنه يعطيكِ إطلالة عصرية، عفوية، شبابية وطبيعية.





2- الشعر الكيرلي يبدو صحي معظم الوقت



تقضي العديد من النساء، الكثير من الوقت في الصالون للحصول على المظهر الكيرلي الجذاب، أو لتطبيق تسريحة شعر ما، هذا التعرّض المستمر لمستحضرات الشعر ومكواة الشعر، أو المجعّد يؤثر سلباً على صحة الشعر ويعرّضه للتكسّر أو التقصّف وحتى التساقط. في حين أن صاحبات الشعر الكيرلي قد لا يتوجّهن إلى مصفف الشعر بشكل مستمرّ للحصول على المظهر الكيرلي فهنّ يمتلكنه من دون جهد ومن دون تعريض الشعر لأي ضرر ناجم عن مستحضرات الشعر أو السشوار أو مجعّد الشعر.





3- الشعر الكيرلي لا يتأثر كثيراً بعامل الطقس

سواء كان الطقس رطب وممطر، أو كان حار جداً فلا داعي للقلق لأن تجعيدات الشعر الكيرلي لن تتلف مهما كانت حالة الطقس. خلال فصل الصيف وبعد مرور بضع ساعات فقط على غسل الشعر المالس والناعم جداً بالتحديد قد تلاحظ صاحبة الشعر الناعم أن تسريحتها بدأت تخرب وأن شعيرات صغيرة بدأت تتطاير ولم يَعد الشعر منتعشاً، أما إذا كنتِ صاحبة شعر كيرلي فلن تواجهي هذه المشكلة على الإطلاق بل على العكس يساهم الجو الحار بزيادة حجم الشعر مما يجعله يبدو أكثر كثافة وجمالاً. أمّا في فصل الشتاء، فقد تقلق المرأة صاحبة الشعر المالس من تساقط نقطة ماء على رأسها لأن هذا الأمر سيجعل تسريحة شعرها تفسد، أما في حالة الشعر الكيرلي فلا داعي للقلق إذ إنه، وفي حال تساقط المطر على شعركِ، ستبقى التسريحة على حالها عندما يجف الماء.





4- الشعر الكيرلي يوفّر عليكِ الكثير من المال



روتين العناية بالشعر يتطلّب منكِ استخدام الشامبو المناسب، الماسكات، ومرطبات الشعر، وشراء معدّات لتصفيف الشعر كالسشوار ومكواة الشعر وغيرها، أو انفاق الكثير من المال على تصفيف الشعر بشكل دائم عند مصفف الشعر. إن كنتِ صاحبة شعر كيرلي ستوفّرين الكثير من المال لأنك لستِ بحاجة إلى الكثير من هذه الأمور. أنت لستِ مجبرة على شراء مجعد الشعر لأنكِ تملكين التجعيدات بشكل طبيعي، عدد كبير جداً من صاحبات الشعر الكيرلي لا يستخدمن السشوار لأنهن يتركن شعرهنّ يجف لوحده لأن ذلك سيحافظ على شكل جميل للتجعيدات. ستكونين بحاجة فقط إلى مستحضرات قليلة مناسبة لنوعية شعركِ من شامبو، ماسك، ومرطب.





5- الشعر الكيرلي لا يحتاج إلى كثافة إضافية



إن كنتِ من صاحبات الشعر الكيرلي، بالطبع أنتِ لستِ بحاجة إلى استخدام مستحضرات للشعر تزيد من كثافته لأنك تتمتّعين بالكثافة بشكل طبيعي. في معظم الأوقات تمتلك صاحبة الشعر الكيرلي شعراً كثيفاً لأن طبيعة الشعر الكيرلي تكون ذات حجم كبير. لكن في بعض الحالات، وهي قليلة، قد لا يكون الشعر الكيرلي كثيف بسبب مشاكل صحية، أو بسبب تساقط الشعر المستمر ولكن هذا الموضوع لا يؤثر على مظهر الشعر، إذ تستطيع صاحبة الشعر الكيرلي بعد الاستحمام أن تنفّش شعرها مما سيعطيها مظهر كثيف.





6- الشعر الكيرلي يلفت الأنظار



يمنحكِ الشعر الكيرلي إطلالة مميّزة وفريدة، تلفت الأنظار من حولكِ. إن كان شعركِ مجعّد أم مموّج يمكنكِ أن تتركيه مفلوت يتدلّى على كتفيكِ ليمنحكِ إطلالة عفوية وناعمة. كما يمكنكِ جعل التسريحة حيوية أكثر من خلال إضافة اكسسوارات شعر كمشبك شعر صغير، أو وردة ناعمة أو منديل أو غيرها من الاكسسوارات المناسبة لشعركِ. أمّا ترك الشعر الكيرلي على طبيعته، فسيمنحكِ إطلالة عفوية ما يجذب الأنظار إليكِ. لذلك، إن كنتِ صاحبة شعر كيرلي تذكّري أنكِ جذابة وملفتة بالفطرة!





7- الشعر الكيرلي لا يبدو دهنياً



الإفرازات الدهنية التي تنتجها فروة الرأس هي العامل الأساسي الذي يجعل الشعر يتسخ هذا إلى جانب العوامل الطبيعية الأخرى الملوّثة مثل الغبار والهواء. إذا كان شعرك مجعّداً كثيراً، فسوف يستغرق وصول الإفرازات الدهنية من البصيلات إلى أسفل الشعر وقتاً طويلاً، هذا يعني أن شعركِ سيبقى بحالة جيدة لوقت أطول، ولن يصبح دهنيّاً بوقت سريع.





8- الشعر الكيرلي لا يتطلّب تسريحات دائمة



إن كنتِ صاحبة شعر كيرلي فأنتِ تعلمين جيّداً أن تسريح شعركِ وتركه على طبيعته لا يتطلب الكثير من الوقت أبداً. كل ما عليكِ القيام به هو تمشيط الشعر خلال الاستحمام، ومن ثمّ تركه يجفّ لوحده من دون استخدام السشوار أو مجعّد الشعر. كل هذه العملية لا تأخذ سوى بضع دقائق من وقتكِ، من هنا، استمتعي بشعركِ الكيرلي وافتخري به!

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