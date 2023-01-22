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الأحد، 22-01-2023 03:53 م

8 عادات جمالية لا تستخفّي بها!

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الوكيل الاخباري - لا يخلو قسم الجمال من النصائح اليومية أو الأسبوعية التي نهدف من خلالها سيدتي إلى تأمين جميع سبل المساعدة لكِ وفي أدق تفاصيل العناية بالشعر والبشرة والأظافر.



إلا أنّه وبناءً على خبرتنا الشخصية على مدى فترات طويلة، اتضح لنا وجود عادات جمالية يتم الاستخفاف بها عادةً بغض النظر عن النصائح المذكورة.

هي بالتحديد عادات بسيطة ولكن مهمّة وفعالة، ويُمكن أن تعطي نتائج إيجابية إذا ما تمّ الالتزام بها جدّياً. إليكِ في ما يلي ما جمعناهُ لكِ منها:

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1- استخدام زيت جوز الهند العادي والطبيعي بعدَ الاستحمام مباشرةً لترطيب البشرة عن طريق دعكه جيداً إلى أن يمتصه الجلد بالكامل. يمكن استخدامه كذلك لحلاقة الساقين والذراعين. نتائجه رائعة وملموسة مع تكرار الاستعمال!

2- تقشير البشرة بشكل مستمر وأسبوعي (بدون مبالغة) لضمان امتصاص الكريمات والزيوت والمستحضرات. لا جدوى من وضع الأخيرة فوق خلايا ميتة.

3- تقشير الشفاه من الأمور الهامة قبل الترطيب أيضاً لمحاربة الجفاف والتشقق. يمكن القيام بذلك باسخدام مقشر الوجه العادي أو بواسطة فرشاة الأسنان.

4- تقشير كعب الرجلين بواسطة حجر الخفان. العادة قديمة ولكنّها رائعة وتجعل انتعال الصنادل والأحذية المفتوحة في الصيف أكثر جمالاً وسلاسة.

5- تجديل الشعر قبل النوم للحصول على تموجات أجمل وأسهل خلال النهار. العادة أيضاً قديمة ومعروفة بتهذيبها للخصل وجعل عميلة التسريح في الصباح سريعة.

6- تنشيف الشعر بعدَ غسله بواسطة قميص T Shirt قديمة بدلاً من المنشفة العادية ما يساهم في التقليل من تجعّد الخصل. الأمر يعود لامتصاص قماش القميص لكمية أكبر من الرطوبة في الشعر.

7- استعمال مرطب للجسم غني بعبق الورد الخزامي أي الـ Lavender للنوم بشكل أفضل وأسرع وأعمق.

8- أخيراً، عدم الاستخفاف بأخذ ما يعادل 30 دقيقة للراحة يومياً بعيداً عن الهموم والمسؤوليات والمشاكل. الأمر مفيد للغاية لتعزيز التركيز على العمل، كما يُغني عن الإفراط بتناول الطعام لا سيما الحلويات والمكسّرات التي تزيد من الوزن بدورها.

 

 

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