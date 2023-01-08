8 فوائد للحبق رقيق الأزهار على البشرة والشعر وكيفيّة استخدامه

الوكيل الاخباري - يتمتّع الحبق بخصائص مضادة للشيخوخة، فهو يعيد التوهّج والنضارة إلى بشرتكِ عن طريق إزالة السموم منها، ويتميّز بخصائص مضادة للالتهابات فيحمي الجلد من الشوائب. هو حبق رقيق الأزهار أو حبق التولسي أو الريحان المقدّس وينتمي إلى فصيلة الحبق، يُعتبر واحداً من أسرار المرأة الهنديّة في العناية بالبشرة والمحافظة على شعر كثيف ولامع. إليكِ أبرز فوائده أدناه.



فوائد الحبق للبشرة

اضافة اعلان





1- الحبق يساعد على تجديد خلايا البشرة



غنيّ بمضادات الأكسدة ممّا يسمح للبشرة بتجدّيد الخلايا الجلديّة والمحافظة على نضارتها وصفائها. قومي بغلي بعض الأوراق من حبق رقيق الأزهار وتناوليه كشاي يحرّر الجسم والبشرة من السموم أو اغسلي وجهكِ بهذا الماء بشكلٍ يوميّ.





2- الحبق يحمي البشرة من البثور



يحمي البشرة من البثور بفضل عناصره المضادة للبكتيريا. قومي بطحن أوراق الريحان هذه وطبٌّقيها على الوجه لمحاربة الحبوب، الإحمرار والإلتهابات... اغسلي الوجه بالماء من بعد جفافه وكرّري هذه الخطوة بشكلٍ روتينيّ أكثر من مرّة في الأسبوع الواحد.





3- الحبق يحارب التصبغات



يمنح بشرتكِ نضارة وإشراقاً من خلال محاربة التصبّغات. قومي بمزج بودرة الريحان الـTulsi مع القليل من الماء ليصبح لديكِ مزيج متجانس. طبٌّقي الخليط على الوجه على شكل قناع وانتظري 30 دقيقة أو إلى أن يجف قبل غسله. كرّري هذه الوصفة مرّتين على الأقل أسبوعيّاً.





4- الحبق يبيض البشرة



يبيّض الحبق البشرة إن مزجته مع طحين الحمّص. امزجي بودرة الريحان المقدّس أو حبق رقيق الأزهار مع الماء وأضيفي القليل من طحين الحمّص. طبّقي المزيج على الوجه وانتظريه ليجفّ. أو يمكنكِ أيضاً مزج بودرة حبق رقيق الأزهار مع ملعقتين صغيرتين من الحليب وملعقتين صغيرتين من بودرة الشوفان. طبّقي الخليط على الوجه لمدّة 10 دقائق وتجنّبي التعرّض للشمس أثناء ذلك وحتّى من بعد الإنتهاء.





5- الحبق يشد مسامات البشرة



يشدّ الحبق مسامات البشرة إن مزجتِ أوراقه المطحونة مع بياض بيضة. طبّقي المزيج على الوجه واتركيه لمدّة 20 دقيقة. هذه الوصفة تخلّصكِ من الإلتهابات أيضاً.





6- الحبق يحارب التجاعيد



يعمل مركب حمض أورسوليك في تولسي (الريحان المقدس) على منع التجاعيد والحفاظ على مرونة الجلد. هو يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات التجميل.





فوائد الحبق للشعر



1- الحبق يحارب قشرة الشعر



يحارب القشرة بفضل عناصره المضادة للبكتيريا المعقّمة. قومي بتحويل أوراق الحبق إلى معجون (من خلال الضغط عليها). أضيفي القليل من بودرة الأملا وطبّقي الخليط على فروة الرأس لمدّة 30 دقيقة. عند انقضاء الوقت، اغسليه كالمعتاد. إن واظبتِ على استخدام هذه الوصفة ستلحظين الفرق في غضون أسابيع قليلة.





2- الحبق يمنع تساقط الشعر



يمنع تساقط الشعر إن مزجتِ معجون أوراق الحبق مع زيت شعركِ المفضّل أو إحدى الزيوت الطبيعيّة مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون. مزيج سيعزّز تدفّق الدم إلى فروة الرأس ويغذّي البصيلات ممّا يعزّز نمو الشعر.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك