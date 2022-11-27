8 نصائح مهمة لمَن تغسل شعرها كل يوم

الوكيل الإخباري - الكثيرات من السيدات يعانين من تساقط الشعر الناتج عن كثرة الإستحمام، و خاصة الفتيات اللواتي يغسلن شعرهنّ كل يوم، ويعلمن أنّ ذلك يلحق الضرر بالشعر ولكنهم لا يملكون خيار آخر . بفضل هذه الخطوات السهلة والبسيطة التي إعتمدناها إليكِ للحدّ من الأضرار الناجمة عن غسل الشعر يومياً إليك التفاصيل في هذا المقال

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أضرار غسل الشعر كل يوم



إزالة الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس (والتي هي في الحقيقة مفيدة)



إزالة البكتيريا المفيدة



جفاف فروة الرأس



ظهور القشرة



جفاف الشعر



تلف الشعر



تقصّف الشعر



تساقط الشعر



خطوات بسيطة لتجنّب أضرار غسل شعركِ كل يوم



1. قبل الاستحمام، استخدمي جل الألوفيرا الطبيعي على فروة الرأس و الشعر بالكامل للحفاظ على لمعان الشعر. ضعيه قبل غسله بـ30 دقيقةً تقريباً و أعيدي الكرّة 3 مرات في الأسبوع، لكي تعزّزي لمعان شعرك و الحدّ من ظهور القشرة وجفاف شعرك وتلفه.





2. أثناء الاستحمام، ضعي الماء الساخن (درجة حرارة الماء ليست عالية جداً لتجنّب جفاف الشعر) على شعرك بالكامل أولاً و إحرصي على أنه مبلّل من الجذور حتى الأطراف قبل الانتقال إلى الشامبو، ليرغي الشامبو على شعرك بالكامل لكي تزال الزيوت الكثيرة.





3. دلّكي فروة الرأس بلطف سواء عند وضع الشامبو أو عند غسله بالماء ولا تستخدمي أظافرك أبداً، لكي لا تجرحيها ولإزالة القشرة الموجودة. كما ويساعد تدليك فروة الرأس أثناء الاستحمام على تحفيز بصيلات الشعر.





4. ضعي كمية قليلة من البلسم على أطراف شعرك، وليس على فروة الرأس، لتتفادي أن يتجمّع الكريم على الفروة ويؤدي إلى جعلها دهنية أكثر.





5. إحرصي على تنظيف شعرك بالماء جيداً بعد استعمال الشامبو والبلسم، لكي تزيلي جميع المواد الكيميائية التي قد تنوجد فيها والتي تؤدّي إلى جفاف الشعر وتعزيز إزالة الزيوت الأساسية والطبيعية على الفروة.





6. عندما تشارفي على الانتهاء، انتقلي من الماء الساخن إلى الماء البارد بما أنّه يعزّز قوة الشعر ولمعانه وصحته ويساعد على تفادي الجفاف.





7. بعد الاستحمام، مشّطِ شعرك ببطء ونعومة لكي لا يتقطّع، وهذا من خلال تجزيئه وإنهاء كلّ جزء لوحده ودائماً أبدئي من الأسفل وانتقلي إلى الأعلى (أطراف الشعر تكون مشربكة أكثر فانتهي منها قبل الانتقال للتمشيط من الجذور). إعتمدي هذه الطريقة لتفادي تكسير الشعر وتساقطه أثناء التمشيط.



8. حاولي الابتعاد عن السشوار قدر الإمكان (عدم استخدامه يومياً ) لكي لا تضرّيه أكثر. في حال لم تستطيعي الفرار من تجفيفه بواسطة مجفف الشعر كلّ يوم، احرصي على أن تكون حرارته متوسطة، لا تضعيه على الحرارة القصوى، لكي تتفادي جفاف الشعر والفروة وبالتالي زيادة القشرة، ولأنّ الاستخدام المفرط للسشوار قد يساهم في تكسّر الشعر وتقصّفه وخسارته.