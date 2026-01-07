الأربعاء 2026-01-07 07:11 م

آخر مستجدات المعتمرين الأردنيين المصابين في حادث انقلاب حافلة

الأربعاء، 07-01-2026 05:55 م
الوكيل الإخباري- تتابع لجنة الشؤون الخارجية النيابية باهتمام أوضاع المعتمرين الأردنيين الذين تعرضوا لحادث انقلاب حافلة صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن عدد من الإصابات.اضافة اعلان


وأجرى رئيس اللجنة هيثم زيادين، اتصالات مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إضافة إلى الجهات الصحية ذات العلاقة، للاطلاع على تفاصيل الحادث والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والإجراءات الطبية المقدمة لهم.

وبحسب المعلومات الواردة من الجهات الإسعافية، فقد تم التعامل مع الحادث فور تلقي البلاغ من الهلال الأحمر، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وأُعلن لاحقًا عن استقرار الحالات كافة وخروج معظم المصابين بعد تلقي العلاج اللازم.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية متابعتها المستمرة للحالة الصحية للمصابين، وحرصها على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم كل أشكال الرعاية والاهتمام لهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والسلامة لجميع المعتمرين.
 
 


