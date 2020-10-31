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السبت، 31-10-2020 11:22 ص

آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أنه وبناء على قانون الانتخاب، فإن آخر موعد لانسحاب المرشحين من الترشح للانتخابات النيابية اليوم السبت الموافق 31 تشرين الأول.

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واضاف المومني ، ان قانون الانتخاب نص على أن آخر موعد لانسحاب المرشحين من الترشح للانتخابات يكون قبل 10 أيام من يوم الإقتراع، ليتسنى للهيئة بعد ذلك طباعة كتيبات الاقتراع التي تتضمن أسماء القوائم والمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة.


ونوه إلى أن أي طلب انسحاب بعد اليوم لن يقبل من اي مرشح، حيث سيتم اعتماد اسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الثاني المقبل، عقب صدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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