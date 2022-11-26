أبو حسان: الأردن اتخذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي

الوكيل الإخباري - قدم النائب خالد أبو حسان رئيس المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في البرلمان العربي، خطة برامج نوعية ومبتكرة لإثراء البرلمانات العربية في إطار تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك في كلمة بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في مقر البرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة.



وقال أبو حسان إننا في الأردن بقيادة وتوجيهات جلالة الملك خطونا خطوات مهمة كان لها كبير الأثر في التحول الرقمي، حيث لدينا اليوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهي معنية في المساهمة بالتحول الرقمي لجميع المؤسسات الحكومية، للتسيهل على المواطنين وتسريع وتيره النمو الاقتصادي.

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وأضاف أنه لدينا جيل من الشباب أصبح مَضربَ المثل في المشاريع الريادية الرقمية، وتعزيزاً للتعاون العربي في هذا الإطار، نحن مستعدون لنقل هذه التجربة والاستفادة من تجارب الأشقاء في هذا المجال.



وتابع بالقول: يتطلب نجاح المؤسسات في خضم المتغيرات المعقدة والمتسارعة، استخدام التكنولوجيا الرقمية كَخيارٍ وحيد ومهم؛ للحفاظ على النمو ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، لذا تحتاج هذه المؤسسات أن تصبح "ذكية"، أي أن تعملَ عبر الإنترنت والتحول الرقمي، مدفوعةً بالتقدم في مجالي المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التكيف في قدرتها على إعداد أفكار مبتكرة نابعة من الداخل واستغلال الفرص الخارجية.