أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ويؤكد أهمية توحيد المواقف العربية

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الوكيل الإخباري- شارك النائب خالد أبو حسان في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي البرلمانات العربية الأعضاء، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وآليات التنسيق بين البرلمانات العربية. اضافة اعلان





وأكد أبو حسان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز حضورها على الساحة الدولية.



وأشار إلى دعم الأردن لمرشح سلطنة عُمان عن المجموعة العربية لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والمواقف العربية في الاستحقاقات البرلمانية الدولية بما يعكس المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية.



كما أكد أهمية المبادرات البرلمانية الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، ولا سيما مع منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء.



واقترح أبو حسان إحالة الطلب المقدم من المجموعة البرلمانية لاتحاد الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن منح الاتحاد البرلماني العربي صفة مراقب إلى اللجنة الدبلوماسية، لدراسته واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول المعتمدة.



وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول الأنشطة المنفذة منذ الدورة الأربعين وحتى الدورة الحالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد، إلى جانب تقرير اللجنة المالية المؤقتة المتعلق بالاشتراكات ومعايير تعيين المدقق الخارجي.



كما بحث المشاركون تقرير اللجنة المؤقتة للدبلوماسية البرلمانية بشأن تعديل آلية التصويت على البند الطارئ خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومتابعة ترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.



كما جرى بحث تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة تحت بند ما يستجد من أعمال.





