الأربعاء 2026-06-10 02:37 م

أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ويؤكد أهمية توحيد المواقف العربية

أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ويؤكد أهمية توحيد المواقف العربية
أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ويؤكد أهمية توحيد المواقف العربية
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:42 م
الوكيل الإخباري-   شارك النائب خالد أبو حسان في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي البرلمانات العربية الأعضاء، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وآليات التنسيق بين البرلمانات العربية.اضافة اعلان


وأكد أبو حسان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز حضورها على الساحة الدولية.

وأشار إلى دعم الأردن لمرشح سلطنة عُمان عن المجموعة العربية لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والمواقف العربية في الاستحقاقات البرلمانية الدولية بما يعكس المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية.

كما أكد أهمية المبادرات البرلمانية الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، ولا سيما مع منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء.

واقترح أبو حسان إحالة الطلب المقدم من المجموعة البرلمانية لاتحاد الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن منح الاتحاد البرلماني العربي صفة مراقب إلى اللجنة الدبلوماسية، لدراسته واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول المعتمدة.

وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول الأنشطة المنفذة منذ الدورة الأربعين وحتى الدورة الحالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد، إلى جانب تقرير اللجنة المالية المؤقتة المتعلق بالاشتراكات ومعايير تعيين المدقق الخارجي.

كما بحث المشاركون تقرير اللجنة المؤقتة للدبلوماسية البرلمانية بشأن تعديل آلية التصويت على البند الطارئ خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومتابعة ترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

كما جرى بحث تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة تحت بند ما يستجد من أعمال.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية الرمثا تستلم مدرسة جديدة

البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

الطفيلة

أخبار محلية "آثار الطفيلة" تطلق برامج ترويجية للمواقع الأثرية

الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ

أخبار محلية الحكم على قاتل شقيقته "زينه المجالي" بالسجن (20) عامآ

الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

أخبار محلية الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد

بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن

أخبار محلية بحث توظيف المركبات الكهربائية لتعزيز كفاءة ومرونة النظام الكهربائي في الأردن

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الأردن والكويت والبحرين

بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية "الأوقاف" تكرّم 65 متفوقاً في الامتحان السنوي للأئمة والوعاظ والواعظات



 
 






الأكثر مشاهدة

 