الأربعاء 2026-01-28 01:27 م

أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

ن
أرشيفية
 
الأربعاء، 28-01-2026 12:49 م
الوكيل الإخباري-   عبر النائب معتز أبو رمان عن ألمه وخجله الشديدين من دوره كنائب بعد مشاهدته مقطع فيديو لامرأة مسنة تستجدي من مأمور شركة الكهرباء عدم قطع التيار الكهربائي عن منزلها.اضافة اعلان


وقال أبو رمان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنني خجلت من دوري كنائب بسبب عدم مقدرتي على مساعدة تلك المرأة.

وأضاف أنه يجب سن تشريع يمنع فصل التيار الكهربائي عن الفقراء  وأن يكون هناك مخصص لدى الشركات للحالات الإنسانية حتى نحافظ على ماء وجه الأردنيين.

 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

منوعات كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

أخبار الشركات مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

المرأة والجمال كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

شؤون برلمانية وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

ن

شؤون برلمانية أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية



 






الأكثر مشاهدة