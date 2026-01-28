أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

وقال أبو رمان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنني خجلت من دوري كنائب بسبب عدم مقدرتي على مساعدة تلك المرأة.
وأضاف أنه يجب سن تشريع يمنع فصل التيار الكهربائي عن الفقراء وأن يكون هناك مخصص لدى الشركات للحالات الإنسانية حتى نحافظ على ماء وجه الأردنيين.
