أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

الوكيل الإخباري- عبر النائب معتز أبو رمان عن ألمه وخجله الشديدين من دوره كنائب بعد مشاهدته مقطع فيديو لامرأة مسنة تستجدي من مأمور شركة الكهرباء عدم قطع التيار الكهربائي عن منزلها.





وقال أبو رمان خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إنني خجلت من دوري كنائب بسبب عدم مقدرتي على مساعدة تلك المرأة.



وأضاف أنه يجب سن تشريع يمنع فصل التيار الكهربائي عن الفقراء وأن يكون هناك مخصص لدى الشركات للحالات الإنسانية حتى نحافظ على ماء وجه الأردنيين.





