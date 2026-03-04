أبو رمان: كلمة كتلة مبادرة حول الضمان لا تمثلني

12:58 م

الوكيل الإخباري- اعتبر النائب معتز أبو رمان أن كلمة كتلة مبادرة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي التي ألقاها النائب أحمد الهميسات لا تمثله، مما أثار جلبة تحت القبة.





وقال أبو رمان خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن النواب لم ينجحوا في البرلمان على أساس الكتل والعديد من النواب قدموا للمجلس باسم الأحزاب السياسية.



وأضاف: إنني أمثل أمثل حزب العمل بصفتي نائب عن الحزب وأمينه العام ولا تمثلني كلمة الكتلة.



وأشار أبو رمان إن الوطن ينتظر من الأحزاب أن تقدم ما لديها وكل نائب له الحق في الحديث.



بدوره أوضح رئيس مجلس النواب أنه جرى رؤساء الكتل النيابية الأولوية بالحديث على أن يجري لاحقا منح كافة النواب الحق في إبراء رأيهم تجاه القانون.









