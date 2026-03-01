أبو هنية: أمن التزود بالطاقة جزء من الأمن الوطني وتسريع البدائل أولوية استراتيجية

08:34 م

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الدكتور أيمن أبو هنية، إن انقطاع إمدادات الغاز إلى المملكة نتيجة التطورات الأمنية الإقليمية يؤكد مجددًا أن أمن التزود بالطاقة يشكّل جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني الأردني، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بعقلية استراتيجية بعيدة المدى، لا بردود فعل مؤقتة.





وأضاف أبو هنية أن الحكومة فعّلت فورًا خطط الطوارئ المعتمدة، وتم التحول إلى البدائل المتاحة لضمان استمرارية توليد الكهرباء دون أي انقطاع على المواطنين أو القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن المنظومة الكهربائية الأردنية أثبتت جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية بكفاءة عالية.



وأشار إلى أن هذه التطورات تعزز قناعة لجنة الطاقة بضرورة تسريع الخطوات نحو تعظيم إنتاج الغاز الوطني، لا سيما من حقل الريشة، وتعزيز الاعتماد على الغاز المسال وتطوير بنيته التحتية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، واستكمال الإطار التشريعي الذي يرسّخ أمن التزود والسيادة الوطنية في قطاع الطاقة.



وأكد أن اللجنة ستواصل دورها الرقابي والتشريعي لضمان عدم انعكاس أي تطورات خارجية على استقرار القطاع أو على كلف الطاقة على المواطنين، معتبرًا أن المرحلة تتطلب قرارات جريئة تعزز استقلال القرار الطاقي الأردني وتدعم الاقتصاد الوطني.



وختم أبو هنية بالتأكيد على أن الأردن يمتلك الإرادة والإمكانات لتحويل التحديات إلى فرص، والمضي بثبات نحو تعزيز أمنه الطاقي بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ الأردن قيادة هاشمية حكيمة وشعبًا وفيًا وجيشًا وأجهزة أمنية ساهرة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد.





