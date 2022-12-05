الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بارتفاع النفط 30% في 2023 والخطر الروسي سيشعل الأسعار

الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

صورة مؤثرة لشاب يعمل بخدمة التوصيل تشعل مواقع التواصل

إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

الجغبير: ارتفاع غير المسبوق بالصادرات الصناعية

توقعات بانكماش التضخم العالمي في 2023

اشتية: جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حريته

الخصاونة: الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

الإثنين، 05-12-2022 12:54 م

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

0L5A6224


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
شهدت الجلسة النيابية الثالثة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أجواءً مشحونة بين النواب والحكومة.اضافة اعلان


وخيمت الأجواء المشحونة تحت قبة البرلمان منذ بداية الجلسة، وذلك بعد انتقادات مباشرة وجهت للحكومة بعد استمرار مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وطالب النواب الحكومة بدعم الفقراء غير القادرين على شراء المحروقات للتدفئة في الشتاء، قبل أن يرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم مقدرة الحكومة على تحمل ترف دعم المحروقات ليثير حديث الخصاونة غضبا عارما تحت القبة أدى لاحقا لانسحاب عدد من النواب من الجلسة.

ودعا نواب، الحكومة إلى توفير فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات وتشغيل الأردنيين إلى جانب تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة وتوفير الطرق وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالمحافظات.

وأشار النواب إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة في الأردن والمنطقة، داعين إلى الحذر مما قد يحدث في المستقبل من ارتفاع في المديونية وضعف التواصل مع الشارع في ظل ارتفاع الأسعار والمديونية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على العالم أجمع.

ونبه النواب إلى ما يحدث من اعتصامات وإضرابات خلال الفترة الماضية، مطالبين بضرورة الاستماع إلى مختلف الجهات ودعمها ووقف التوقيف الإداري وإلى فتح الوزراء والمسؤولين أبواب مكاتبهم وخدمة المواطنين واستعادة التشاركية بين النواب والحكومة مجددا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638c7748d4b44

التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية تنعى العجلوني

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

0L5A0411

مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه

WhatsApp-Image-2022-12-04-at-2.32.38-PM

مالية النواب تضع آلية عمل لمناقشة الموازنة العامة للدولة

297686112_482093060588197_8275887537654992694_n

القرعة تحسم رئاسة لجنة الصحة النيابية

0L5A6176

شديفات رئيسا للجنة الإدارية والخصاونة للتوجيه الوطني والإعلام والثقافة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

0L5A0436

أعيان: مضامين خطاب العرش تعكس أهمية توسيع مشاركة القاعدة الشعبية في العملية السياسية

WhatsApp Image 2022-11-14 at 2.44.05 PM

الفايز والصفدي: خطبة العرش شكلت خارطة طريق لإنجاز المشاريع الوطنية

119598067_3640398079326550_4742711823051614011_n

الحيصة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

IMG-20221113-WA0069

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

220221062137208289806

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس