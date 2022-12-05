أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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شهدت الجلسة النيابية الثالثة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أجواءً مشحونة بين النواب والحكومة.وخيمت الأجواء المشحونة تحت قبة البرلمان منذ بداية الجلسة، وذلك بعد انتقادات مباشرة وجهت للحكومة بعد استمرار مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.وطالب النواب الحكومة بدعم الفقراء غير القادرين على شراء المحروقات للتدفئة في الشتاء، قبل أن يرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم مقدرة الحكومة على تحمل ترف دعم المحروقات ليثير حديث الخصاونة غضبا عارما تحت القبة أدى لاحقا لانسحاب عدد من النواب من الجلسة.ودعا نواب، الحكومة إلى توفير فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات وتشغيل الأردنيين إلى جانب تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة وتوفير الطرق وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالمحافظات.وأشار النواب إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة في الأردن والمنطقة، داعين إلى الحذر مما قد يحدث في المستقبل من ارتفاع في المديونية وضعف التواصل مع الشارع في ظل ارتفاع الأسعار والمديونية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على العالم أجمع.ونبه النواب إلى ما يحدث من اعتصامات وإضرابات خلال الفترة الماضية، مطالبين بضرورة الاستماع إلى مختلف الجهات ودعمها ووقف التوقيف الإداري وإلى فتح الوزراء والمسؤولين أبواب مكاتبهم وخدمة المواطنين واستعادة التشاركية بين النواب والحكومة مجددا.