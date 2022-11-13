أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

فاز النائب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.



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وحاز الصفدي على 104 صوتا من أصل 128 صوتا، فيما حصل النائب فراس السواعير على 13 صوتا، وتم إلغاء 11 ورقة اقتراع.



وكان انسحب كل من النواب زينب البدول ومحمد الشطناوي وفواز الزعبي من سباق رئاسة مجلس النواب.



وبلغ عدد الحاضرين من النواب 128، في حين غاب عن عملية الانتخاب نائبين فقط.



ويعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنان فقط، ويعتبر فائزا من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للمنصب أكثر من اثنين، وفق النظام الداخلي للمجلس.



يشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة حددت مدة رئاسة مجلس النواب لمدة سنة واحدة.