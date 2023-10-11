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الأربعاء، 11-10-2023 03:25 م

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

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الوكيل الإخباري - فاز النائب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.

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وحاز الصفدي على 82 صوتا من أصل 128 صوتا، فيما حصل النائب نصار القيسي على 35 صوتا، وتم إلغاء 11 ورقة اقتراع.

 

وكان انسحب كل من النواب عبدالكريم الدغمي وعلي الخلايلة من سباق رئاسة مجلس النواب.

ويعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنان فقط، ويعتبر فائزا من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للمنصب أكثر من اثنين، وفق النظام الداخلي للمجلس.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة حددت مدة رئاسة مجلس النواب لمدة سنة واحدة.

 




 

 


 

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