أسئلة نيابية تتحول لاستجوابات وجلسة رقابية عاصفة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- حوّل النواب صالح العرموطي وديمة طهبوب الأسئلة النيابية التي وجهوها إلى الحكومة لاستجوابات.



وتمحور سؤال العرموطي حول فرض ضريبة على المركبات الكهربائية، في حين كان سؤال طهبوب يتعلق بنظام الموارد البشرية في الأردن.



ودعا العرموطي إلى تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية بدلا من رفعها من أجل انعاش الاقتصاد المحلي.



بدورها تساءلت طهبوب حول مبررات وجود نظامين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة، نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية.



وبهذا، فقد أصبح عدد الاستجوابات التي وجهت من قبل النواب لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان ثلاثة بعد الاستجواب الأول الذي وجهه النائب أحمد الهميسات والذي كان يتعلق بالمديونية وإنجازات الحكومة السابقة.



ويعقد مجلس النواب في هذه الأثناء جلسة رقابية للإجابة على 14 سؤالا نيابيا.

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