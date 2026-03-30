أسماء النواب الغائبين عن جلسة الاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أسماء النواب الغائبين عن الجلسة التشريعية.





وتاليا أسماء النواب:



أيمن أبو هنية

صالح أبو تايه

خضر بني خالد

اسلام العزازمة

راكين أبو هنية

الهام الشقران

مي الحراحشة

محمد هديب

طارق بني هاني

مؤيد العلاونة





