أسماء النواب الغائبين عن جلسة الاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أسماء النواب الغائبين عن الجلسة التشريعية.





وتاليا الأسماء:



حياة المسيمي

خميس عطية

مالك الطهراوي

أيمن بدادوة

هدى نفاع

نور أبو غوش

محمد المحارمة



ويناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026.





