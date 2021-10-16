أصدقاء البرلمان الأردني تنظم مؤتمرها العلمي الخامس

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية "أصدقاء البرلمان الأردني"، اليوم السبت، مؤتمرها العلمي الخامس بعنوان " التراث والآثار في الوطن العربي" بالشراكة مع الاتحاد العالمي للأكاديميين ورواد العلم العربي.



وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي، خلال رعايته بدء أعمال المؤتمر بجامعة عمان الاهلية مندوبا عن وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أنّ التراث الحضاري عنصر مهم من عناصر التطور الإنساني ويسهم بشكل واضح في بلورة الشخصية الحضارية الحالية له.

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