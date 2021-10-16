السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 05:54 م

أصدقاء البرلمان الأردني تنظم مؤتمرها العلمي الخامس

نواب


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية "أصدقاء البرلمان الأردني"، اليوم السبت، مؤتمرها العلمي الخامس بعنوان " التراث والآثار في الوطن العربي" بالشراكة مع الاتحاد العالمي للأكاديميين ورواد العلم العربي.

وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي، خلال رعايته بدء أعمال المؤتمر بجامعة عمان الاهلية مندوبا عن وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أنّ التراث الحضاري عنصر مهم من عناصر التطور الإنساني ويسهم بشكل واضح في بلورة الشخصية الحضارية الحالية له.

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