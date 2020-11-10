الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 10:29 ص

أعداد الناخبين ونسب التصويت في المملكة - تحديث مستمر

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الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان أدلى 276 ألف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد أكثر من 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

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وبلغت النسبة العامة للاقتراع في الأردن بحسب غرفة العمليات الموجودة في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب، بلغت حتى الساعة العاشرة والربع صباحا 5.95%.


جاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة، أن مراكز الاقتراع والفرز كافة بدأت في تمام الساعة السابعة صباحا باستقبال المقترعين في الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

 

ويشارك في هذه الانتخابات 4,640,643 ناخبا وناخبة، بينما بلغ عدد المرشحين 1674 مرشحا من بينهم 1314 ذكور و360 إناث، فيما بلغ عدد القوائم المترشحة 294 قائمة، حيث فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها في الموعد المحدد بحضور جميع أعضاء لجان الاقتراع والفرز.


 




 

 


 

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