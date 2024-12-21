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أعيان ونواب يطلعون على خطط وبرامج إقليم البترا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
السبت، 21-12-2024 04:49 م

الوكيل الإخباري-    نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم السبت، لقاء لأعيان ونواب محافظة معان والبادية الجنوبية وأعضاء من مجلس المحافظة لاطلاعهم على خطط وبرامج سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وأبرز التحديات التي تواجه السلطة.

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واستعرض رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، أبرز المحاور والبرامج التي تعمل عليها السلطة لضمان استمرار سيادة القانون في المحمية الأثرية بالبترا، والنهوض بالواقع التنموي والخدماتي في المنطقة، وتعزيز جهود المحافظة على الموقع الأثري ومكانته العالمية على خارطة السياحة العالمية.


وأكد البريزات أن السلطة لن تتهاون في تطبيق القانون ومنع المخالفات في الموقع الأثري، وتغليظ العقوبات على المخالفين، لضمان الحفاظ على سلامة الموقع الأثري واستمراريته كوجهة سياحية عالمية.

 
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