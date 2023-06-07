أعيان يشاركون بأعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف

الوكيل الإخباري - شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، وعضو اللجنة العين المهندس خالد رمضان، ورئيس لجنة الخدمات العامة العين مصطفى حمارنة، في أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 111 في جنيف.

اضافة اعلان



وتأتي مشاركة الأعيان ضمن مشاركة الوفد الأردني، الذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، ويضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، في أعمال المؤتمر الدولي، الذي تعقده منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف، بمشاركة نحو 187 دولة عضوا في المنظمة.



وقال العين مراد إن المؤتمر، يناقش تقارير منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، والتلمذة الصناعية والمساواة، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.



وبين أن هناك العديد من محاور المؤتمر تُعنى بأطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، بهدف إيجاد بيئة عمل متكافئة وآمنة وصحية تحقق مصلحة أطراف الإنتاج كافة، والسعي لإيجاد استراتيجيات تطور من قدرة العمالة للارتقاء بدورها في بناء المجتمع.