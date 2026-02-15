"أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي

الوكيل الإخباري- التقى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، بحضور مقرر اللجنة العين الدكتور غازي ذنيبات، والعين عمر العياصرة، مع طلبة المعهد القضائي – الفوج الـ24، للحديث حول سير العملية التشريعية وفق مراحلها الدستورية.

وقال العين طبيشات، إن القضاء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار، وصون حريات المواطنين وحقوقهم، وضمان إحقاق العدالة بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى الدور المحوري المستقبلي للطلبة، بوصفهم قضاة المستقبل وحملة رسالة العدالة.