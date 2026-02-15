الأحد 2026-02-15 05:41 م

"أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي

مبنى مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
 
الأحد، 15-02-2026 04:48 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، بحضور مقرر اللجنة العين الدكتور غازي ذنيبات، والعين عمر العياصرة، مع طلبة المعهد القضائي – الفوج الـ24، للحديث حول سير العملية التشريعية وفق مراحلها الدستورية.

اضافة اعلان


وقال العين طبيشات، إن القضاء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار، وصون حريات المواطنين وحقوقهم، وضمان إحقاق العدالة بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى الدور المحوري المستقبلي للطلبة، بوصفهم قضاة المستقبل وحملة رسالة العدالة.


واستعرض مسار العملية التشريعية، التي تبدأ بإعداد أو تعديل مشروع القانون من قبل رئاسة الوزراء عبر ديوان التشريع والرأي، ثم يحال إلى مجلس النواب لمناقشته، حيث يمكن الموافقة عليه أو رفضه أو إدخال تعديلات عليه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عداد كهرباء

أخبار محلية "توزيع الكهرباء" تطلق تطبيقا يتيح الاطلاع اليومي على الاستهلاك والاحتساب اللحظي للفاتورة

ب

شؤون برلمانية العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

أخبار محلية ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

مبنى مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي

وزير الصناعة: الاستقرار السياسي وكفاءة الكوادر يعززان مكانة الأردن كمحور إقليمي للأعمال

أخبار محلية وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة

ل

أخبار محلية ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%



 






الأكثر مشاهدة