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الإثنين، 02-10-2023 03:53 م

أعيان يلتقون عددا من المكفوفين من حملة درجة الدكتوراه

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الوكيل الإخباري - التقى عدد من أعضاء مجلس الأعيان، برئاسة مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، عددا من المكفوفين من حملة شهادة الدكتوراه، للاستماع إلى أبرز مطالبهم والمعيقات التي تواجههم.

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وحضر اللقاء، الذي جرى بدار مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، كل من الأعيان، الدكتور خالد الكلالدة، والدكتور لبيب الخضرا، والمهندس خالد رمضان، وتناول عددا من المحاور، أبرزها توفير فرص عمل للمكفوفين في مختلف الجامعات الأردنية.


وأكد العين الرحيمي، أهمية إشراك ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على حقوقهم في التنافس على الوظائف وفرص العمل، مشيرا إلى إيلاء جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه بذوي الإعاقة ودعمهم في مختلف المجالات.


وقال بعد الاستماع لمطالب المكفوفين، إن المجلس سيعمل على متابعتها مع المعنيين، وتقديم الدعم لتنفيذها وضمان حصولهم على فرص عمل تناسب قدراتهم وكفاءتهم خاصة كأكاديميين في الجامعات الرسمية.


من جانبهم، طالب المكفوفون من حملة الدكتوراه، بتعيينهم في الجامعات، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس على الوظائف الأكاديمية، مبدين استعدادهم للتقدم لأي اختبارات أو مقابلات لتحديد قدراتهم الأكاديمية ومقدرتهم على شغر هذه الوظائف بالاستعانة بوسائل التعلم الحديثة.


بدورهم، أبدى الأعيان، اعتزازهم بأصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة، الذين تحدوا كل المعيقات في الحصول على درجات علمية عليا بعزيمة وإصرار، والوصول إلى مبتغاهم وإثبات قدرتهم على أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمعات.

 




 

 


 

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