الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 03:30 م

أمانة النواب تكشف حقيقة العوازل والاغطية الخشبية بالمجلس

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الوكيل الاخباري - ذكرت الأمانة العامة في مجلس النواب، أنها قامت بإجراء صيانة وتمديدات كهربائية تتطلبها بعض مرافق القبة، لافتة إلى أن بعضها جاء لتسهيل مهام عمل الصحفيين وليس إعاقة لعملهم، إذ لم يتم وضع أي قواطع تعيق عملهم.
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وأوضحت الأمانة العامة في تصريح اليوم الأحد، أنها قامت بإصلاحات عديدة على شرفات المجلس، ومن الطبيعي أن يتم تغطيتها بمعدات آمنة وهو ما جرى بالفعل، حيث تم وضع عوازل وأغطية خشبية حفاظاً على السلامة العامة، مثلما تم تجهيز الشرفة بأماكن مخصصة لوضع الأجهزة والمعدات المتعلقة بالصحفيين والمصورين.

 وأشارت إلى أن الأماكن في الشرفات باتت تلبي كافة مطالب المصورين وأجهزتهم المحمولة سواء الكاميرات أو الحواسيب، مؤكدة الحرص على تلبية مطالب مختلف وسائل الإعلام وتأمينهم بكل ما يحتاجون من تجهيزات لتسهيل مهامهم.

 




 

 


 

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