أمطار الاثنين.. رئيس مجلس النواب يمازح بها وزيري المياه والأوقاف

ووجه الصفدي حديثه لوزير المياه، قائلا "وينه وزير المياه لازم يشكر وزير الأوقاف لأنه صلينا صلاة استسقاء الجمعة وربنا استجاب".
وأضاف: "حتى لا نفهم خطأ. القصد أنه ربنا استجاب لنا في صلاة الاستسقاء".
وكان حدد مجلس النواب دقيقتين لكل نائب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
وتتأثر المملكة اليوم الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي.
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