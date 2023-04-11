أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الزراعة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائها أمين عمان يوسف الشواربة، أوضاع سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان.

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وجاء الاجتماع، بحسب العين الزعبي، للاطمئنان على سلامة الأنشطة الاقتصادية داخل سوق الجملة المركزي ومتطلبات تطويره، لا سيما أنه يباع فيه نحو 50 بالمئة من إنتاج المملكة من الخضار والفاكهة، والغالبية العظمى من المستوردات.



وأشار إلى أن السوق أهم حلقة تسويقية محلية، لمسؤوليته عن تنظيم وإدارة العرض والطلب من المنتجات النباتية، بما فيها إجراء المزاد على بيعها، ومتابعة العلاقة بين وكلاء البيع بالعمولة والمزارعين، والإشراف على التزام الأطراف المعنية داخل السوق بنظامه وتعليماته الإدارية الصادرة عن مجلس إدارة السوق.



وتحدث العين الزعبي، عن أهمية السوق في ضمان سير العمل بيسر ما يؤدي إلى تشكل أسعار المنتجات في ظروف عادلة للجميع في ومقدمتهم المزارعين، وضرورة إنهاء أي ممارسات تضر بمصالح المزارعين.



بدوره، تحدث الشواربة، عن اهتمام الأمانة بأداء سوق الجملة المركزي وتوفير الظروف المناسبة لخدمة جميع أطراف التسويق، ومتابعة الإشراف على نظامه، والالتزام بما يصدر عن مجلس إدارة السوق من توصيات وقرارات.



وأكد أن تطوير السوق من المواضيع الأساسية في استراتيجية الأمانة للسنوات المقبلة، مبينا أن الأمانة بصدد تنفيذ خطة لتطوير السوق (كمرفق)، وإعادة النظر في تصميمه ليلبي احتياجات المزارعين وجميع المتعاملين في السوق والمستفيدين من خدماته.



وأشار الشواربة إلى أن مسؤولية سوق الجملة تتصل بجهات رسمية أخرى ينبغي التنسيق فيما بينها حتى تؤدي كل جهة ما عليها من مسؤوليات، والأمانة ملتزمة بتنفيذ كل ما ورد في نظام السوق.



وتطرق في حديثه إلى العمالة الوافدة في السوق، مبينًا أن فرص العمل المتوفرة في السوق لا يرغبها العامل الأردني، وأن العمالة الوافدة فيه تعمل بموجب تصاريح قانونية.



وتحدث الأعيان عن نظام السوق، وحدود مسؤولية الأمانة في النظام، وضرورة الإشراف على المزاد ومتابعته، مشيدين باهتمام الأمانة في تطوير سوق الجملة.