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الخميس، 13-07-2023 06:24 م

أولى جلسات استثنائية النواب الأحد

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، دعوة المجلس إلى الانعقاد الأحد الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

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ووفقا لمجلس النواب، سيتم تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح السبت 13 أيّار 2023، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من الأحد 16 تموز 2023.


كما سيتم تلاوة كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (933) تاريخ 19/6/2023 والمتضمن إعلامنا بأن محمد علي يوسف العكور والحاصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد.


كما سيؤدي العكور حلف اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.


كما سيتم تلاوة كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (811) تاريخ 10/5/2023 والمتضمن مشـــروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 ( المعاد من مجلس الأعيان).


كما ستتم تلاوة الكتب الواردة من الحكومة وهي كتاب رئيس الوزراء رقم (39032) تاريخ 10/7/2023 المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء رقم (37359) تاريخ 2/7/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء رقم (30070) تاريخ 14/5/2023 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.

 




 

 


 

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