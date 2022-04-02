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السبت، 02-04-2022 09:59 ص

أول جلسة نيابية في رمضان الاثنين المقبل وهذه تفاصيلها

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية، الاثنين المقبل وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابعة عشر حيث ستكون أول جلسة في شهر رمضان المبارك.

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ويتضمن جدول أعمال الجلسة بحسب ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، انتخاب لجنة الصحة والبيئة سندا لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

 

وكان الدغمي طلب الاثنين الماضي، من النواب الذين ينوون الانضمام إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية التسجيل لدى الأمانة العامة للمجلس. 

 

وقال الدغمي إنه سيتم إجراء الانتخابات لإعادة تشكيل اللجنة بعد حصر الأسماء المترشحة لعضوية اللجنة، أما إذا كان عدد النواب المسجلين مساويا لعدد اللجنة 11 عضوا مع رئيس اللجنة فإنه سيتم التوافق على تشكيلها.

واعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية منحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.

 

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 20/3/2022 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.

 

ويناقش المجلس أيضا الكتب الآتية والـــــــواردة مـــن الحكومة:

 

أ‌- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (15450) تاريخ 8/3/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.


ب‌- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19174) تاريخ 21/3/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.


ج- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19178) تاريخ 21/3/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.


د- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19170) تاريخ 21/3/ 2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

 




 

 


 

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