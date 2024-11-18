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أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الإثنين، 18-11-2024 04:24 م

الوكيل الإخباري-   وقع نواب اليوم الاثنين أول مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان.

والمذكرة تطالب حسان بحل قضية لائحة الأجور الطبية التي أشعلت خلافا بين نقابة الأطباء وشركات التأمين ومزودي الخدمة الطبية.

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