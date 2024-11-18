أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان

والمذكرة تطالب حسان بحل قضية لائحة الأجور الطبية التي أشعلت خلافا بين نقابة الأطباء وشركات التأمين ومزودي الخدمة الطبية.
-
أخبار متعلقة
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
نائب يغيب عن أولى جلسات النواب في الدورة العادية
-
بث مباشر | مجلس النواب يعقد أولى جلساته في الدورة العادية الأولى
-
الرفاعي والنسور نائبان لرئيس الأعيان والعلي وأبو فارس مساعدان
-
ارادات ملكية سامية مرتقبة في الاردن
-
من سيتولى رئاسة مجلس النواب في أولى جلساته ؟
-
النواب ينتخبون رئيسهم غداً