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"إدارية الأعيان" تزور معهد الإدارة العامة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الإثنين، 17-02-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري- زارت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين توفيق كريشان اليوم الإثنين، معهد الإدارة العامة، والتقت مديرة المعهد الدكتورة سهام الخوالدة وعددا من مدراء المعهد.

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وأكد كريشان أهمية المعهد في بناء قدرات موظفي القطاع العام على مختلف مستوياتهم الوظيفية، داعيا إلى توجيه كافة الجهود لتعزيز إنجازات المعهد ورؤيته وأهدافه ضمن رؤية تحديث القطاع العام.


وبين أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على آليات عمل المعهد ودوره في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة موظفيها، مشيرا الى أن الزيارة تندرج ضمن خطة عمل اللجنة لمتابعة تنفيذ المؤسسات الوطنية لمخرجات لجنة تحديث القطاع العام.


وقال كريشان إن اللجنة، ومن خلال دورها الرقابي والتشريعي، ستعمل على رفع توصية عبر رئاسة مجلس الأعيان إلى الحكومة، تتضمن أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المعهد خاصة تلك المتعلقة بالتمويل، ومتابعة ذلك مع المعنيين.


من جانبها، قدمت الخوالدة، عرضا حول التطورات التي شهدها المعهد في مجالات التحول الرقمي، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للمتدربين، وتطوير البنية التحتية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وبناء القيادات الحكومية، ووضع خطط عمل تواكب التطورات الحديثة في مجالات العمل في القطاع العام.


وأشارت إلى أن المعهد بصدد تنفيذ شراكات مع مؤسسات تعليمية محلية وأخرى تأهيلية دولية لإعداد برامج مستحدثة ومتخصصة في عمل المؤسسات الحكومية، مثل برنامج الحوكمة ودبلوم السياسات والآثار التشريعية.


من جانبهم، أشار الأعيان: حسين الحواتمة، مصطفى البزايعة، سند النعيمات، ممدوح نباص، الدكتور سعد المناصير، بدرية البلبيسي، إلى الدور الذي يقوم به المعهد في بناء القدرات الإدارية للقيادات الحكومية، وضرورة إجراء دراسات لقياس إنجاز موظفي وقيادات المؤسسات العامة.


ودعوا إلى تطوير مدخلات العملية التدريبية التي تتضمن البنية التحتية المناسبة، والمدرب المؤهل بالمهارات والخبرات، والمواد التدريبية المتطورة.

 
gnews

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