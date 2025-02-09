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إدارية الأعيان تقر مشروع قانون البناء الوطني الأردني المعدل

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
الأحد، 09-02-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة العين توفيق كريشان، مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني المعدل لعام 2024 كما ورد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات وأمين سر لجنة البناء الوطني لبنى البلاونة.


وقال كريشان إنه تم إلغاء بعض المسميات الواردة في القانون الأصلي وتم الاستعاضة عنها بمسميات أخرى، مؤكدا أنه تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (4) في مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس البناء الوطني بإضافة مدير الأمن العام او من ينوب عنه ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

 
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