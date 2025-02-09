إدارية الأعيان تقر مشروع قانون البناء الوطني الأردني المعدل

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة العين توفيق كريشان، مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني المعدل لعام 2024 كما ورد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات وأمين سر لجنة البناء الوطني لبنى البلاونة.