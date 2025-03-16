"إدارية الأعيان" تقر "معدل لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية"

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، ومدير التطوير المؤسسي، المهندس هيثم القعقاع.