"إدارية الأعيان" تقر "معدل لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية"

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، ومدير التطوير المؤسسي، المهندس هيثم القعقاع.
وقال العين كريشان، إن اللجنة أقرت مشروع القانون المُعدل بعد الاستماع إلى جميع وجهات النظر حول أسباب التعديلات ومدى انسجامها مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي قانون يواكب العصر ويحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
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