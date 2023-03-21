إدارية النواب تؤكد أهمية معهد الإدارة العامة لتدريب عاملي القطاع العام

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المُهندس يزن الشديفات، أهمية دور معهد الإدارة العامة في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع العام، لبناء القدرات المؤسسية والوظيفية وتطوير البرامج التدريبية والعملية المُتخصصة، بُغية تطوير هذا القطاع.

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وقال الشديفات، خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مديرة المعهد سهام الخوالدة وعددا من موظفيه، إن الزيارة الأخيرة لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للمعهد تؤكد الأهمية البالغة للمعهد ودوره في التطوير والتحديث الإداري لمؤسسات القطاع العام، وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين، بعيدًا عن الأطر البيروقراطية.



وأضاف أن اللجنة أوصت بزيادة موازنة المعهد، خصوصًا بند التدريب، وكذلك زيادة عدد الكوادر الإدارية، خاصة في فروع الشمال والجنوب، فضلًا عن عقد ورشات للخرجين الجُدد.



بدورهما، أكد النائبان عبدالله عواد ومحمد المرايات، ضرورة تحسين جودة الخدمة المُقدمة للمواطن، وإعادة النظر بالآليات المُتبعة في برامج التدريب والتأهيل في القطاع العام.



من ناحيتها، قالت الخوالدة إن المعهد يُقدم برامج تدريبية لموظفي القطاع العام، تنسجم مع الكفايات المُرتبطة بالمسارات الوظيفية المُعتمدة في الخدمة المدنية، وتُحاكي الأولويات والخطط الوطنية، بالإضافة إلى برامج تدريبية موجهة للراغبين والمُهتمين من كُل القطاعات في مُختلف مجالات الإدارة العامة.



وأشارت إلى أن عدد الموظفين في المعهد يبلغ 75 موظفًا وموظفة، منهم 5 في إقليم الشمال، و3 بإقليم الجنوب، موضحة أن المعهد يشترط على المُدربين اجتياز الامتحان في حال اختيارهم لتدريب الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية.



وأضافت أن عدد المُتدربين الذين خضعوا لدورات تدريبية في معهد الإدارة العامة، بلغ 5 آلاف في العام 2019، بينما بلغ 14 ألف مُتدرب في عام 2021، في حين بلغ العام الماضي 20 ألفا.