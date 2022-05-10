الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

النائب العام : لا توقيف في محاولة الشروع بالانتحار

بيدرسون : الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا

بريطانيا : سنواصل دعم الدول المجاورة لسورية

عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غداً

العراق يدعو المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين

الأمم المتحدة تدين أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا

الحكومة : ندرس تمديد أمر الدفاع 28 حتى نهاية العام

اول موجة حر تصل الاردن في هذا الموعد وتحذير من ضربات الشمس

تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

الثلاثاء، 10-05-2022 04:43 م

إدارية النواب تبحث التعيينات في القطاع العام

1652188947389


الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والادارية نجوى قبيلات، عددا من القضايا المتعلقة بملف التعيينات في القطاع العام، والتعليمات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

اضافة اعلان


وقال الطراونة، إن اللجنة ناقشت ملف التعيين في وزارة التربية والتعليم ومختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، على مستوى الألوية والمحافظات، داعيا إلى ضبط الحصول على شاغر لمن هم من خارج اللواء، والتشدد في ضبط مكان الإقامة لمنع أخذ حق المتنافسين من أبناء اللواء الواحد.


وطالبت اللجنة بإعطاء أولوية التعيين للأكبر سنا، للمحافظة على حقهم في الحصول على فرصة عمل قبل بلوغهم سن48، وإلغاء الامتحان التنافسي للوظائف الشاغرة، والعودة إلى نظام التعيين القديم القائم على الأقدمية.


وبحثت اللجنة أيضا تفعيل ملف التعيين على الحالات الانسانية، بعد أن تم تجميده خلال السنوات القليلة الماضية، والالتزام بالنسبة المخصصة لتعيين الأشخاص من ذوي الإعاقة.


وقال الطراونة، إن اللجنة دعت إلى اعادة النظر بالتعيين الإضافي لما يشكله من غياب لاستقرار العملية التعليمية، وتأثيره على الطلبة، ما يتطلب نقل شواغر برنامج التعليم الاضافي إلى الشواغر الدائمة لوزارة التربية، مبينا أن التكلفة المالية السنوية لهذا البرنامج تقدر بنحو 25 مليون دينار.


وأوصت اللجنة للحكومة بالإسراع في إقرار جدول التشكيلات لسنة2022 لتمكين الوزارات والمؤسسات الرسمية من تعبئة الشواغر الوظيفية خاصة وزارة التربية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022 /2023، وإخضاع جميع المتنافسين لملء الشواغر في القطاع العام والشركات الحكومية من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتقديم حوافز لقطاع المدارس الخاصة لملء الشواغر من الديوان.


من جانبه أكد الناصر التزام ديوان الخدمة المدنية بتعبئة شواغر كشف التنافس للعام 2019 من المجتازين والمرشحين للتعيين سابقا وذلك لتحقيق العدالة.


بدورها قالت قبيلات، إن عدد الشواغر المتوفرة في وزارة التربية والتعليم للتعيين تبلغ 4 آلاف شاغر، من أصل 10 آلاف شاغر، حيث سيتم توزيعهم بنسبة عادلة لتغطية جميع التخصصات بواقع 40 بالمئة لكل تخصص مطلوب، فيما ستأخذ كل مديرية تربية في جميع محافظات وألوية المملكة حصتها من الشواغر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

النواب والأعيان يناقشان مواد مشاريع مختلف عليها الخميس

P83lU

لجنة فلسطين الأعيان تؤكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة

AWeSmJhHm00qmNMVPWWjDeIF8UWdcp0cx2mjgRRt

الفايز يدعو الى انشاء صندوق للمدينين غير المقتدرين

0L5A0436

الأعيان يقر مشروعي قانوني العقوبات والتنفيذ

280423805_385523510283751_1903496621027155895_n

الدغمي يهنئ الملك والملكة بتسلمهما جائزة "الطريق إلى السلام"

M63A0259

تعيينات الكشف التنافسي لعام 2019 على طاولة النواب اليوم

أخبار متعلقة
TpXefQHogQ9YX5A5EG9YT9zCi7QuZ0LdCpkK5xYA

عطية يسأل عن عدد المطلوبين على ذمم مالية

2 (1)

سؤال نيابي حول ديون الحكومة وقرار رفع أسعار الفائدة

52595306_430162007526124_585033635875258368_n

سؤال نيابي حول النادي الفيصلي

WhatsApp Image 2022-04-19 at 4.53.15 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة معدل التنفيذ

0L5A0422

الدغمي ينعى النائب الأسبق معتصم العواملة

WhatsApp Image 2022-04-11 at 4.11.07 PM

الصحة النيابية تدعو للوقوف على مشاكل تواجه القطاع الصحي