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إدارية النواب تبحث مطالب موظفي شراء الخدمات في التلفزيون

الثلاثاء، 13-04-2021 05:20 م

إدارية النواب تبحث مطالب موظفي شراء الخدمات في التلفزيون

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الوكيل الاخباري - بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مطالب موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
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وقال رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، بحضور مدير عام مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من الموظفين العاملين على نظام شراء الخدمات بالمؤسسة، إن اللجنة أوصت بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء الموظفين لحين إيجاد حل جذري لهم.

وأكد ضرورة التنسيق بين مؤسسة التلفزيون وديوان الخدمة لتوفير شواغر لهؤلاء الموظفين نظرا لسنوات خبرتهم الطويلة.

 




 

 


 

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