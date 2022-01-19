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الأربعاء، 19-01-2022 12:14 م

إدارية النواب تبحث موضوع العاملين بالمكافأة في آل البيت

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الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علي الطراونة، موضوع عدم احتساب سنوات الخدمة على نظام المكافأة للعاملين في جامعة آل البيت.

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وقال الطراونة خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور عمر العطين، وعدد من العاملين المعنيين، إن اللجنة ستخاطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاعها على الأسس والمعايير المعتمدة التي اتبعتها الجامعات الأخرى في احتساب سنوات الخدمة للعاملين على نظام المياومة.


وأكد وقوف اللجنة إلى جانب العاملين وإنصافهم، لما لذلك من أثر معنوي ومادي على هذه الفئة من العاملين.


وأشار إلى ضرورة وجود نظام مرن يسهل على رؤساء الجامعات اتخاذ مثل هذه القرارات، خصوصا أنها تعتبر قضية وطنية تمس فئة واسعة من أبناء الوطن في جميع الجامعات الأردنية.


من جهته، اوضح الدكتور العطين، ان جامعة آل البيت تولي قضية هؤلاء العاملين جل الاهتمام والجدية، معربا عن أمله، ومن خلال اللجنة الإدارية النيابية ومجلس النواب، في تعديل نظام المادة 18 من نظام الموظفين في الجامعة أو الحصول على استثناء من رئاسة الوزراء أو غطاء قانوني باحتساب سنوات الخدمة لإنصاف هذه الفئة.


من جانبهم، طالب ممثلو العاملين، بضرورة احتساب سنوات الخدمة أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم قبل ذلك وتم احتساب سنوات الخبرة لديهم، وأسوة بموظفين في جامعات أخرى مرت بالمشكلة ذاتها.

 




 

 


 

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