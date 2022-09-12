إدارية النواب تبحث موضوع عاملي وزارة الزراعة بالعقود

الوكيل الإخباري

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- بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الاثنين، موضوع العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.واستعرض رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات أبرز مطالب العاملين والمتمثلة بالعمل على تثبيتهم وارجاع التأمين الصحي لهم وتحسين ظروفهم المعيشية.من جهته دعا النائب عبدالله عواد الى تثبيت العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية.الحنيفات قال إن الوزارة ستعمل على تثبيت العاملين حسب نظام العقود وذلك حسب الأقدمية فضلا على ارجاع شمولهم بالتأمين الصحي وتحسين ظروفهم المعيشية.