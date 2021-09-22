إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي



الوكيل الاخباري - جددت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة الدكتور علي الطراونة، مطالبتها بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي للمرشحين للتعيين في وزارة التربية والتعليم العام 2019، إلى العام 2023، كونها ستنتهي في شهر شباط المقبل.



ودعا الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية عبدالله الزعبي، وممثلين عن تلك الفئة، إلى ضرورة تعيين هؤلاء نظرًا لوجود مخصصات مالية لهم وفق ملحق الموازنة، الذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس النواب.



وأشار الطراونة إلى أن هذا الاجتماع الخامس الذي يُعقد لهذه الغاية ولكن دون التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء معاناة هذه الفئة، معتبراً أن هذا الأمر هو تهرب من المسؤولية، ويتنافى مع مبدأ التشاركية بين النواب والحكومة.

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