"إدارية النواب" تستعرض الهيكل التنظيمي لمُستشفيات وزارة الصحة

الوكيل الإخباري - استعرضت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة المُهندس يزن الشديفات، الهيكل التنظيمي لمُستشفيات وزارة الصحة، الذي تم الإعلان عنه بداية الشهر الماضي.



ودعا الشديفات، خلال الاجتماع بحضور وزير الصحة فراس الهواري والأمينين العامين للوزارة للشؤون الإدارية والفنيّة الهام خريسات، والرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول وعدد من المعنيين، إلى ضرورة النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره بشكل دوري وتقييمه.

اضافة اعلان



وطالب باعتماد أُسس ومعايير واضحة في الوظائف القيادية فضلًا عن تدريب الكوادر وتأهيلها.



من جهتهم، طالب النواب: عبدالله أبو زيد، ناجح العدوان، امغير الدعجة، عودة النوايشة، إسماعيل المشاقبة، تيسير كريشان، علي الطراونة، عبدالله عواد، بضرورة تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.



كما دعوا إلى ضرورة الاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات في القطاع الطبي لإدارة المستشفيات.



من ناحيته، قال الهواري إن عملية إعادة الهيكلة التي نفذت حققت وفرًا ماليًا بدون تحميل الوزارة أي عبء مالي، مؤكدا أن إعادة الهيكلة في المُستشفيات جاءت من أجل تمكينها بالقيام بعملها واستغلال الموارد البشرية والمالية والاستخدام الأمثل للكوادر الطبية وتوزيع المهام والمسؤوليات والوصف الوظيفي لكل موظف.