إدارية النواب تطالب بتثبيت المهندسين الزراعيين العاملين في الأمانة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، ضرورة تثبيت المُهندسين الزراعيين العاملين في أمانة عمان الكُبرى.

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وأشار الطراونة خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، خُصص لبحث مطالب هذه الفئة، الى أهمية تغيير المُسميات الوظيفية لهؤلاء المهندسين من مُسمى عامل إلى مُهندس، وذلك بعد حصولهم على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة أثناء عملهم في "الأمانة".



وشدد الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائب أمين عمان محمد القيسي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير الموارد البشرية بـ"الأمانة" حاتم الحنيطي، وعدد من المهندسين المعنيين، على أهمية إيجاد حل لهذه القضية.



من جهته، قال القيسي إن أمانة عمان بذلت جهود مُضاعفة من أجل حل هذه القضية.



في حين قال الناصر إن "الأمانة" لديها نظام موارد بشرية خاص فيها، وفي حال عدم وجود نص في هذا النظام، فإنه يتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي "الأمانة".



بدوره، أوضح الحنيطي أنه تم رفع تعديلات على نظام الموارد البشرية الخاص بأمانة عمان إلى ديوان الرأي والتشريع، مضيفًا أنه الآن في حوزة الأخير وهو قيد الدراسة.



وبين أنه تم وضع نص يتم فيه تثبيت العمال، وفق أسس ومعايير مُحددة، مُشيرًا إلى وجود حل مرحلي لمُشكلة المُهندسين، يتمثل بتغيير مُسمياتهم الوظيفية من عامل إلى مهندس.



وتابع الحنيطي، إن ذلك لا يعني تثبيتهم، وإنما سيتم منحهم مكافأة مالية، تُعادل قيمة العلاوة الممنوحة للمُهندسين.



وأضاف، إنه سيتم بحث تثبيتهم حين الانتهاء من تعديل نظام الموارد البشرية الخاص بأمانة عمان.



من جانبهم، طالب المهندسون الحضور بتغيير مُسمياتهم الوظيفية من "عامل" إلى مُهندس، خصوصًا أنهم حصلوا على درجة البكالوريوس في الهندسة بعد أن تم تعيينهم على نظام الفئة الثالثة، كما طالبوا بتثبيتهم على كادر "الأمانة".