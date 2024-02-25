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الأحد، 25-02-2024 03:28 م

إدارية النواب تطالب بصرف الرواتب المتأخرة لصالح متقاعدين عسكريين

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الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، على وزارة الصحة وجامعة الحسين بن طلال.

وقال رئيسها النائب، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة تقدر الدور الذي يقوم به المتقاعدين العسكريين في خدمة الوطن، مطالبا بضرورة توفير رواتب هؤلاء المتقاعدين بأسرع وقت ممكن.

وأضاف، بحضور مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور إلهام خريسات، أن "إدارية النواب" ستقدم توصية لمجلس الوزراء ومخاطبة وزير المالية لحل هذه المشكلة.

وأوضح الشديفات أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة السماح لوزارة الصحة لعمل مقاصة لتسديد التزامات "المتقاعدين العسكريين" لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

يُشار إلى أن المستحقات المالية لـ"المتقاعدين العسكريين" على جامعة الحسين بن طلال قامت بتأخير رواتب 50 متقاعدًا عسكريًا، تُقدر بمليون دينار، منذ نحو 55 شهرًا.

من جهته، قال الشوبكي إن المؤسسة تعمل على توظيف المتقاعدين العسكريين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

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وأضاف أن للمؤسسة مستحقات على جامعة الحسين بن طلال وصلت إلى مليون دينار، الأمر الذي تسبب بتأخير رواتب الموظفين منذ ما يقارب 55 شهرًا، مشيرا إلى أن المؤسسة تلجأ في كثير من الأحيان للاقتراض لتسديد ما يتأخر من رواتب.

بدوره، قال الدكتور خالد أبو تايه، مستشار رئيس جامعة الحسين بن طلال، إن الجامعة تعاني ظروفا مالية صعبة في ظل مديونية تقدر بـ20 مليون دينار، موضحا أن الحكومة تحول للجامعة فقط رواتب موظفيها ولا تقوم بتحويل رواتب المتقاعدين العسكريين.

ولفت إلى أن الجامعة تُقدر الدور الذي يقوم به المتقاعدين العسكريين، داعيا الحكومة ووزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة صرف المبالغ المستحقة لحل مشكلة صرف رواتب تلك الفئة.

على صعيد متصل، ناقشت اللجنة المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين على وزارة الصحة، إذ طالب الشوبكي الوزارة بضرورة الالتزام بموعد صرف الرواتب للمتقاعدين العسكريين.

وحضر الاجتماع النواب: رمزي العجارمة، عيد النعيمات، محمد شطناوي، علي الطراونة، نواف الخوالدة، أحمد الخلايلة، محمد جرادات، امغير الدعجة، غازي الذنبيات، محمد المرايات، محمود الفرجات.

 




 

 


 

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