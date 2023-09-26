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الثلاثاء، 26-09-2023 04:23 م

إدارية النواب تطلع على واقع عمل مؤسسة التدريب المهني

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الوكيل الإخباري - اطلعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب يزن الشديفات، على واقع العمل وبرامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة.اضافة اعلان


وأشار الشديفات إلى أهمية المؤسسة، باعتبارها الرافد الرئيس لسوق العمل الأردني بأغلب المهارات التقنية، مبيناً أن المؤسسة ساهمت في تخفيض نسب البطالة بين أبناء المجتمع من خريجي المؤسسة وانخراطهم بسوق العمل، خاصة في بعض القطاعات المسيطر عليها من العمالة الوافدة.

وثمن التوجه إلى تعزيز التعليم المهني والتقني من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم، باعتباره المخرج الوحيد من أزمة البطالة، إضافة إلى تهيئة شباب مهنيين وتقنيين لإشغال الوظائف المختلفة.

 




 

 


 

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