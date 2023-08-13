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الأحد، 13-08-2023 03:20 م

"إدارية النواب" تلتقي رئيس الجمعية الأردنية للقيادات الإدارية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول لمنظومة إصلاحية متكاملة (إدارية وسياسية واقتصادية)، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنشودة.اضافة اعلان


وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، وحضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، مع رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية للقيادات الإدارية فايز الربيع، أن تحديث القطاع العام يُشكل رافعة ضرورية وأساسية لتحديث الحياة السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الجهاز الإداري والحكومي قادرًا على التفاعل مع التحديات والمشكلات.
  
وأوضح الشديفات أن اللجنة استمعت إلى مطالب الجمعية، قائلة إنها سترفع توصيات بشأنها إلى رئاسة الوزراء، بغية العمل على تسهيل عمل الجمعية والاستفادة منها في المجالات الإدارية.

بدورهم، أكد النواب: امغير الهملان، عبدالله عواد، جميل الحشوش، رائد رباع، عمر الزيود، علي الطراونة، عودة النوايشة، أن برنامج وخطط التحديث الإداري يجب أن يخدم الجوانب الشمولية لبناء قطاع عام ممكَّن ويعيد الألق والتميز للإدارة العامة، ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع كفاءة الإدارة العامة.

من ناحيته، قال الربيع إن الجمعية، التي تأسست العام 2006، تضم خبراء متقاعدين ومدنيين في مختلف التخصصات الإدارية، ممن تقلدوا شرف الخدمة المدنية بالمناصب العليا، مضيفًا أنها تتطلع إلى إسناد الجهاز الإداري الحكومي بدراساتها وخبراتها.

وتابع أن الخبرات المتوافرة في الجمعية، يمكن أن تشكل روافع لتطوير مختلف المجالات الإدارية، الأمر الذي ينهض بالوطن وتحقيق مسيرته نحو الرقي والازدهار.
 
وتهدف الجمعية إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

 




 

 


 

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