إدارية النواب توصي بتثبيت العاملين وفق نظام العقود في وزارة الزراعة

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بضرورة تثبيت العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة، حسبما أكد رئيسها النائب المُهندس يزن الشديفات.

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وقال الشديفات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، عقدته اليوم الاثنين، إن اللجنة سترفع إلى مجلس الوزراء توصية، تتضمن تثبيت هؤلاء العاملين، من خلال جدول التشكيلات على مدار 3 أعوام، على أن يخضعوا لامتحان، بحيث تكون أولوية التعيين بناء على الأقدمية وعلامة الامتحان.



وأكد، بحضور الأمينين العامين لوزارة الزراعة محمد الحياري وديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، وعدد من عاملي الوزارة، أهمية شمول جميع العاملين على نظام العقود والمشاريع في مؤسسات الدولة المُختلفة بالتأمين الصحي.



من جهته، قال الحياري إن تعيين هؤلاء العاملين جاء بناء على إعلان مفتوح في الصحف، مُضيفًا أن العمل جار على تثبيتهم، نظرًا للحاجة الماسة لهم ولطبيعة وظائفهم.



بدوره، قال الخلايلة إن تعيين تلك الفئة جاء خارج نظام الخدمة المدنية في فترات سابقة.



من جانبهم، استعرض العاملون أبرز مطالبهم، التي تمثلت بضرورة تثبيتهم، وشمولهم بالتأمين الصحي، أسوة بزملاء لهم في الوزارات والمؤسسات الأُخرى.