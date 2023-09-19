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الثلاثاء، 19-09-2023 02:35 م

"إدارية النواب" توصي بدعم التحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الأردن

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الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة الإدارية النيابية بضرورة دعم توجهات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للتحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الدولة الأردنية، ووضع برنامج تنفيذي وربطه بجدول زمني لأرشفة الوثائق الوطنية ورقمنتها.اضافة اعلان


وأكدت، خلال لقاء عقدته اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة، أهمية عمل برنامج تدريبي عالي المستوى لتصنيف الوثائق الرسمية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال رئيس "الإدارية النيابية"، المهندس يزن الشديفات، إننا بحاجة ماسة لحماية الوثائق الوطنية وأرشفتها، لما تحمله من تاريخ للمؤسسات الأردنية القديمة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوثائق التاريخية والرسمية في المملكة من خلال إيجاد مستودعات نموذجية، تراعي خصوصيتها وأهميتها بشكل يحفظها من العوامل الجوية والظروف الاستثنائية.
 
من جهتهم، طالب النواب: عبدالله عواد، إمغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، محمد العكور، بضرورة دعم المؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية، خاصة في مناطق الأطراف.

 




 

 


 

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