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إدانة مرشح فاز بالانتخابات بجناية الرشوة

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
السبت، 14-09-2024 06:55 م
الوكيل الإخباري-    قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بإدانة أحد المترشحين والذي فاز بالانتخابات بجناية الرشوة.اضافة اعلان


وأضاف، أن هذا القرار غير قطعيا وهو قابل للاستئناف والاعتراض لدى الجهات القضائية المختصة.
 
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