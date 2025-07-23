"إرادة النيابية" تثمن دور "الخيرية الهاشمية" بتسيير قافلة مساعدات لغزة

وقالت الكتلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن القافلة ضمّت شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية، تم إدخالها تباعًا إلى المناطق الشمالية من القطاع، مشيرة إلى أن غزة تعاني من أوضاع إنسانية صعبة وكارثية نتيجة تواصل أعمال القتل والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانقطاع سلاسل الإمداد.
وأكد البيان أن هذا الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة يحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وهو امتداد للموقف العروبي القومي الأصيل الذي يعبر عنه جلالته في كل المحافل الدولية.
وشددت الكتلة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته جراء العدوان والحصار، مؤكدة أن هذا الجهد يجسد قيم الكرامة والرحمة والتكافل، ويعبّر عن ضمير الأمة، ويعزز من مكانة الأردن كداعم رئيس للقضية الفلسطينية ونصير للمظلومين.
ودعت الكتلة إلى الاستمرار في تقديم الدعم بكل أشكاله لأهلنا في غزة، حتى تتحقق العدالة، ويرتفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ويقيم دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
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