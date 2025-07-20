إرادة النيابية تدعو الى وقف المجاعة في غزة

وقالت الكتلة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، إن العالم، رغم إطلاقه شعارات "لا للتجويع"، ما يزال يلتزم الصمت المريب تجاه هذه المجازر الجماعية.
وأضافت الكتلة أن العدوان المستمر على غزة، والحصار المفروض، دمّرا مقومات الحياة، من سلاسل الإمداد الغذائي والمخابز، إلى المراكز الطبية، ومخيمات الإيواء، والمساجد والكنائس.
وثمّنت الكتلة موقف الأردن، ملكًا وحكومة وشعبًا، تجاه ما يجري في غزة، وخاصة موقف جلالة الملك عبد الله الثاني في البرلمان الأوروبي، حيث عبّر بوضوح عن خطورة ما يجري من تجويع ممنهج في القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة تقدم النيابية تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة
-
لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز الزهراء للمسنين
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري فرنسا والمكسيك
-
إخلاء سبيل النائب ينال فريحات
-
مدعي عام عمان يوقف النائب ينال فريحات
-
مدعي عام عمّان يستدعي النائب ينال فريحات
-
رئيس مجلس النواب يُحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
-
"إرادة والوطني الإسلامي" تطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتيال الغول