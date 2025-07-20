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إرادة النيابية تدعو الى وقف المجاعة في غزة

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أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري- دعت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية المجتمع الدولي الى وقف المجاعة التي يشهدها قطاع غزة، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال.

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وقالت الكتلة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، إن العالم، رغم إطلاقه شعارات "لا للتجويع"، ما يزال يلتزم الصمت المريب تجاه هذه المجازر الجماعية.


وأضافت الكتلة أن العدوان المستمر على غزة، والحصار المفروض، دمّرا مقومات الحياة، من سلاسل الإمداد الغذائي والمخابز، إلى المراكز الطبية، ومخيمات الإيواء، والمساجد والكنائس.


وثمّنت الكتلة موقف الأردن، ملكًا وحكومة وشعبًا، تجاه ما يجري في غزة، وخاصة موقف جلالة الملك عبد الله الثاني في البرلمان الأوروبي، حيث عبّر بوضوح عن خطورة ما يجري من تجويع ممنهج في القطاع.

 
 
gnews

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