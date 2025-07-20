إرادة النيابية تدعو الى وقف المجاعة في غزة

الوكيل الإخباري- دعت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية المجتمع الدولي الى وقف المجاعة التي يشهدها قطاع غزة، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال.

اضافة اعلان



وقالت الكتلة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، إن العالم، رغم إطلاقه شعارات "لا للتجويع"، ما يزال يلتزم الصمت المريب تجاه هذه المجازر الجماعية.



وأضافت الكتلة أن العدوان المستمر على غزة، والحصار المفروض، دمّرا مقومات الحياة، من سلاسل الإمداد الغذائي والمخابز، إلى المراكز الطبية، ومخيمات الإيواء، والمساجد والكنائس.